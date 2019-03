Class 3A, Class 4A All-State Teams

Boys basketball

AP Class 3A, 4A All-State Teams

The Associated Press all-state Illinois high school boys basketball teams for Class 3A and Class 4A, as voted on by a statewide panel of sports writers and broadcasters and compiled by Steve Tappa of The Moline Dispatch and The Rock Island Argus. Players received five points for a first-team vote and three points for a second-team vote. Each voter picked a five-player first team and five-player second team in each class. A player must have been named on two ballots to receive honorable mention.

CLASS 3A

FIRST TEAM

Terrance Hargrove (East St. Louis, 6-7, Sr., F, 95 points), Adam Miller (Chicago Morgan Park, 6-4, Jr., G, 93), Rashaun Agee (Chicago Bogan, 6-8, Sr., C, 87), Perry Cowan (Chicago DePaul Prep, 6-4, Sr., G, 76), Terrion Murdix (Springfield Southeast, 6-3, Sr., G, 74).

SECOND TEAM

Isaiah Rivera (Geneseo, 6-5, Jr., SF, 62), Jeremiah Hernandez (St. Viator, 6-4, Sr., G, 39), Patrick Mayfield (Burlington Central, 6-5, Sr., G, 35), Zach Toussaint (Johnsburg, 6-0, Sr., G, 33), Landon Wolfe (Effingham, 6-5, Sr., F, 32).

HONORABLE MENTION

Rolando "Pee Wee" Brown, Peoria Manual (6-2, Jr., G) 30; Jeremiah Williams, Burbank St. Laurence (6-4, Jr., G) 21; Marcus Watson Jr., Chicago Morgan Park (6-1, Jr., PG) 16; Johnny Beck, Rochelle (6-8, Sr., F) 12; Aaron Strong, Chicago Farragut (6-2, Sr., G) 12; Beau Bailey, Dixon (6-3, Sr., G) 11; Kaden Froebe, Lincoln (6-2, Jr., G) 11; Jermaine Hamlin, Lincoln (6-10, Sr., F) 11; Cortez Mosley, Peoria Richwoods (6-5, Sr., F) 11; Connor Dillon, Peoria Notre Dame (6-2, Jr., G) 9; Jeff Jankowski, Richmond-Burton (6-1, Sr., F) 9; Nate Torres, Normal U-High (6-4, Sr., F) 9; Darion Binion, Kankakee (6-0, Sr., G) 8; Jordan Booker, Chicago Bogan (5-9, Sr., G) 8; Nick Broeker, Springfield Sacred Heart-Griffin (6-5, Sr., F) 8; Cade Nailor, Rock Falls (6-3, Sr., G/F) 8; Barik Olden, Morton (6-6, Sr., G) 8; Kavon Russell, Kewanee (6-2, Jr., G) 8; Treyvon Calvin, Arlington Heights St. Viator (6-0, Sr., PG) 6; Jackson Connor, Marion (6-5, Jr., G-F) 6; Austin Pullara, Coal City (6-2, Jr., G) 6; Khailieo Terry, Champaign Central (6-3, Soph., G) 6.

CLASS 4A

FIRST TEAM

E.J. Liddell (Belleville West, 6-7, Sr., F, 85), DaJuan Gordon (Chicago Curie, 6-4, Sr., F, 83), D.J. Steward (Chicago Whitney Young , 6-4, Jr., G, 67), Deonte Billups (Moline, 6-4, Sr., SG, 66), Max Christie (Rolling Meadows, 6-7, Soph., G, 59).

SECOND TEAM

Marquise Kennedy (Chicago Brother Rice, 6-1, Sr., G, 57), Antonio Reeves (Chicago Simeon, 6-4, Sr., G, 43), Sincere Parker (Rockford East, 6-4, Jr., SG, 40), RayJ Dennis (Oswego East, 6-2, Sr., G, 36), Lance Jones (Evanston, 6-2, Sr., G, 36).

HONORABLE MENTION

Bryant Brown, Waukegan (6-4, Sr., F) 32; Ray'Sean Taylor, Collinsville (6-1, Jr., G) 29; Tom Welch, Naperville North (6-8, Sr., F) 27; Donovan Clay, Alton (6-7, Sr., G) 24; Sean Houpt, Danville (6-4, Sr., G) 23; Ahron Ulis, Chicago Heights Marian (6-1, Jr., G) 22; C.J. Wilbourn, Normal Community (6-7, Sr., F) 22; Evan Taylor, Glenbard West (6-6, Sr., G/F) 17; Chris Burnell, Rockford East (6-3, Sr., PG) 12; Keenon Cole, Streamwood (6-2, Sr., SF) 12; Jack McDonald, Geneva (5-11, Sr., PG) 12; Joseph Yesufu, Bolingbrook (6-0, Sr., PG) 11; Tevin Smith, Danville (6-4, Soph., G/F) 9; Caleb Donaldson, Bloomington (6-5, Sr., G) 8; Nate Ferguson, Lemont (6-7, Sr., F) 8; Bryce Hopkins, Oak Park Fenwick (6-5, Soph., G) 8; JaMir Price, Rock Island (6-2, Sr., PG) 8; Beau Frericks, Cary-Grove (6-1, Jr., G) 6; Vincent Miszkiewicz, South Elgin (6-7, Sr., F) 6; Kendrick Tchoua, Benet (6-6, Sr., F) 6; Alex Timmerman, Crystal Lake Central (6-9, Sr., C) 6.